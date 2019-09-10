2019-09-10

انخفاض درجات الحرارة اليوم مع أمطار

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

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وتوقع الحيزان استمرار رحلة انخفاض درجات الحرارة بشكل خاص شمالًا، وبشكل عام بمعدل انخفاض طفيف، مع رياح نشطة على الكويت والشرقية والمدينة المنورة وشرق المرتفعات.

كما توقع الحيزان غطاءً سحابيًّا على المرتفعات إلى السواحل، ويمتد لغرب وجنوب غرب مدينة الرياض، مع فرص الأمطار على المرتفعات من جازان إلى جنوب الطائف.