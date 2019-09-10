- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم انخفاض درجات الحرارة اليوم مع أمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
انخفاض درجات الحرارة اليوم مع أمطار
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.
وتوقع الحيزان استمرار رحلة انخفاض درجات الحرارة بشكل خاص شمالًا، وبشكل عام بمعدل انخفاض طفيف، مع رياح نشطة على الكويت والشرقية والمدينة المنورة وشرق المرتفعات.
كما توقع الحيزان غطاءً سحابيًّا على المرتفعات إلى السواحل، ويمتد لغرب وجنوب غرب مدينة الرياض، مع فرص الأمطار على المرتفعات من جازان إلى جنوب الطائف.
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض درجات الحرارة اليوم مع أمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.