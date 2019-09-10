بدء إيداع دعم حساب المواطن

2019-09-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت حسابات مستفيدي حساب متابعات الخليج 365- قبل قليل- استقبال الدفعة الجديدة من الدعم، مع الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وبحسب النظام المتبع، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

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ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.