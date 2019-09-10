السعودية | التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثي باتجاه السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء الاثنين، من اعتراض وإسقاط طائره بدون طيار (مسيّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية وهذه المحاولات البائسة واليائسة والتي تمثل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبين العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن في وقت سابق أن مقاتلاتها قصفت مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بحسب بيان قيادة تحالف دعم الشرعية.

وكان التحالف قد أعلن الأحد أن مقاتلاته دمرت مخزنًا للسلاح الخفيف والمتوسط والذخيرة تابعاً لميليشيات الحوثي في منطقة "بني معين" بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وكثفت مقاتلات التحالف غاراتها الجوية على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي في مديرية رازح غرب صعدة، التي نتج عنها تدمير آليات للانقلابيين في جبل الأذناب الاستراتيجي بالمديرية ذاتها، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية.