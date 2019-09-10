، "التحالف": اعتراض وإسقاط طائرة "مسيَّرة" معادية بالمجال الجوي لليمن ،

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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة، قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من (صنعاء) باتجاه السعودية.
وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات؛ وذلك لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبيّن العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
"التحالف": اعتراض وإسقاط طائرة "مسيَّرة" معادية بالمجال الجوي لليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-09-10
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة، قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من (صنعاء) باتجاه السعودية.
وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات؛ وذلك لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبيّن العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
12:38 AM
10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441
01:32 AM
"المالكي": أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من "صنعاء" باتجاه السعودية
صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء الاثنين من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيَّرة) معادية بالمجال الجوي للجمهورية اليمنية فوق محافظة صعدة، قامت بإطلاقها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من (صنعاء) باتجاه السعودية.
وأوضح العقيد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية كافة وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات؛ وذلك لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبيّن العقيد المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية المتكررة تعبّر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية، وتعكس واقع خسائرها بصفوف عناصرها الإرهابية وعتادها، وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة، وتهديدها للأمن الإقليمي والدولي. مؤكدًا استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
، "التحالف": اعتراض وإسقاط طائرة "مسيَّرة" معادية بالمجال الجوي لليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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