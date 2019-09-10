اخبار السعوديه

إعفاء داوود الشريان من منصبه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قالت وسائل إعلام ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مساء اليوم الإثنين، إن وزير الإعلام تركي الشبانة أعفى الإعلامي داوود الشريان من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ونقل موقع ”المواطن“ الإلكتروني عن مصادر نبأ إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه، والذي كان يشغل مدير القناة الأولى منذ العام 2018. وتولى الشريان رئاسة الهيئة في أواخر العام 2017 قادمًا من قناة ”إم بي سي“، حيث لجأت وزارة الإعلام حينها لصحفييها وإعلامييها البارزين والعاملين في القطاع الخاص، لقيادة عملية تطوير القطاع الإعلامي الحكومي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء داوود الشريان من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا