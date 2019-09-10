إعفاء داوود الشريان من منصبه

قالت وسائل إعلام ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مساء اليوم الإثنين، إن وزير الإعلام تركي الشبانة أعفى الإعلامي داوود الشريان من منصبه في رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ونقل موقع ”المواطن“ الإلكتروني عن مصادر نبأ إعفاء الشريان، وتعيين الإعلامي خالد بن حمود الغامدي بدلًا منه، والذي كان يشغل مدير القناة السعودية الأولى منذ العام 2018. وتولى الشريان رئاسة الهيئة في أواخر العام 2017 قادمًا من قناة ”إم بي سي“، حيث لجأت وزارة الإعلام حينها لصحفييها وإعلامييها البارزين والعاملين في القطاع الخاص، لقيادة عملية تطوير القطاع الإعلامي الحكومي.