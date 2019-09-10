“عبدالرحمن” بين أحضان والديه بعد غياب أسبوعين

استقبلت أسرة الشاب الجزائري “عبدالرحمن” ابنها بعد غياب دام قرابة أسبوعين، وفِي أقل من ست ساعات من نشر مناشدة والده. وتفصيلاً، فقد رفع والد المفقود عبدالرحمن الشكر والتقدير وفقًا لـ”سبق” عن سرعة البحث عن ابنهم إذ تفاجأوا بدخول ابنه عليهم، وهو بصحة جيدة، بعد أن شاهد مناشدة والده.

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