الكشف عن تنظيم جديد يُخفض عدد ساعات النشاط بالمدارس

كشفت مصادر عن إقرار وزارة التعليم تنظيمًا جديدًا لحصص النشاط الذي أقره الوزير السابق، ويشمل التعديل تقليص ساعة النشاط من أربعة أيام في الأسبوع إلى أربعة أيام خلال الفصل الدراسي الواحد. وأشارت المصادر، إلى أن التنظيم الجديد خصص 4 أيام في الفصل الدراسي الواحد لحصص النشاط، بواقع حصتين متتاليتين لكل يوم، على أن توزع أيام التنفيذ على أيام الأسبوع غدًا يوم الثلاثاء، شريطة أن تكون هذه الحصص في منتصف اليوم الدراسي بحيث لا تكون الحصه الأولى ولا الأخيرة.

وأضاف: يتم العمل في حصص النشاط على جميع المسارات الواردة في الدليل التنظيمي لساعه النشاط، واشترط التنظيم الجديد تقديم النشاط لجميع الطلاب وفق رغباتهم وميولهم . كما كلف التنظيم الجديد رائد أو رائدة النشاط في كل المدرسة مع مراعاة تخفيض النصاب بما يتناسب مع ما كُلِّف من المهام، على أن يقوم رائد النشاط تنظيم أعمال النشاط ومتطلباته، وإعداد خطة وبرنامج تنفيذي لحصص النشاط على أن تكون الفترة الزمنية بين هذه الأيام متوازنة. وأوضحت المصادر أنه تم مراعاة التخصص العلمي والخبرة المكتسبة للمعلمين والمعلمات في مجال الأنشطة الطلابية، على أن يكون قائد المدرسة مسؤولًا مباشرًا عن تنفيذ ومتابعة التنظيم الجديد بحسب صحيفة عاجل.