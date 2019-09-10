اللواء الغامدي: المشاركة في تبرعات «فرجت» من خارج المملكة قريبًا

تعتزم وزارة الداخلية، عبر مبادرة «فُرجت»، إتاحة المشاركة من خارج المملكة للمساهمة في تبرعات الإفراج عن الموقوفين غير السعوديين في القضايا المالية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، ضمن جلسات ديوانية المعرفة التي تنظمها وزارة المالية، مساء اليوم الإثنين في الرياض؛ بهدف تعزيز المعرفة المالية المتخصصة، للمساهمة في تعزيز الشراكة المعرفية.

وقدّم اللواء يحيى الغامدي خلال جلسة استعراض التجارب المحلية في استخدام تقنية Blockchainإيجازًا عن مبادرة «فرجت» التي تتيح تقديم المساعدة للمحكومين بقضايا مالية وتعجيل السداد عنهم من خلال منصة «أبشر».

وكشف اللواء يحيى الغامدي عن إمكانية توظيف تقنية «بلوك تشين» لإتاحة التبرع من خارج المملكة قريبًا، بعد أن اقتصرت على الموجودين في الداخل منذ تدشينها من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية في شهر رمضان الماضي.