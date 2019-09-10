«العاصفة» تنتزع ثلاثة من الأشواط الختامية بمهرجان الهجن

انتزعت هجن العاصفة نوماس ثلاثة أشواط من أصل ثمانية أشواط نفذت، مساء اليوم الإثنين، ضمن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، وخصصت لفئة جذاع «بكار- قعدان» مسافة 5 كم.

فيما سجلت البكرة «جوف» للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز أفضل توقيت في الأشواط بزمن (7:45:10 د) وفوزها بالشوط الرئيس للبكار.

وجاءت نتائج الفترة المسائية لرابع أيام الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، الذي يقام بتنظيم وإشراف مباشر من الاتحاد السعودي للهجن، بميدان الهجن بالطائف، على النحو التالي:

الشوط الأول: «جوف» للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

الشوط الثاني: «متعب» لمؤسسة هجن الرئاسة.

الشوط الثالث: «بجدة» لياسر محمد العطوي.

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‏الشوط الرابع: «شاهين» لسالم سعيد الكتبي.

الشوط الخامس: «الشاهينية» لهجن العاصفة.

الشوط السادس: «الفهد» لهجن الرئاسة.

الشوط السابع: «الشاهينية» لهجن العاصفة.

الشوط الثامن: «شاهين» لهجن العاصفة.