حالتان لإعفاء المشتريات الشخصية من الرسوم الجمركية

كشفت الجمارك السعودية، عن الحالات التي تُعفى فيها المشتريات الشخصية التي يتم شراؤها عبر المتاجر الإلكترونية من الرسوم الجمركية.

وعبر إنفوجراف، نشره الحساب الرسمي للجمارك السعودية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشارت إلى أن هناك حالتين لإعفاء المشتريات الشخصية من الرسوم الجمركية، وهي: أن يكون إجمالي قيمة المشتريات وأجور الشحن أقل من ألف ريال سعودي.

أمّا الحالة الثانية للإعفاء الجمركي، فتمثلت في عدم حاجة البضائع إلى إذن فسح من أية جهة أخرى.