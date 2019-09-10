«الخدمة المدنية» و«العمل»: منع من تجاوزوا 35 عامًا من شغل وظائف الوزارة غير صحيح

نفت وزارتا «الخدمة المدنية» و«العمل والتنمية الاجتماعية» صحة ما تم تداوله بخصوص منع من هم أكبر من 35 عامًا من شغل وظائفها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عامًا من شغل وظائف الخدمة المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظامًا».

من جانبه؛ قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبالخيل، في تغريدة عبر حسابه بـ «تويتر»: ‏لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عام للتقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.