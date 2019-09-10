علي المري يتصدر قائمة ملّاك الهجن الأعلى نقاطًا بمهرجان ولي العهد للهجن

كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية عن قائمة أسماء ملاك الهجن المتصدرين في المنافسة على جائزة الأعلى نقاطًا منذ انطلاق المنافسات في 1 أغسطس 2019م، وتستمر اليوم.

وتصدر القائمة علي راشد سعيد المري برصيد 32 نقطه، تلاه في المركز الثاني محمد فهيد بيشان العجمي برصيد 27 نقطة، وجاء بطشان صالح اليامي بـ 10 نقاط ثالثًا، وعبدالهادي راشد عبدالهادي المري رابعًا برصيد 8 نقاط، فيما حلّ خامسًا فهد فهيد الهاجري بـ 7 نقاط، وجميعهم من السعودية.

ويتنافس ملاك الهجن للظفر بجائزة الأعلى نقاطًا وهي سيف ومليون ريال، وتحتسب النقاط في الأشواط العامة لأشواط الإنتاج والسباق الختامي على أن تكون ملكية المطية شخصية بنسبة 100%، مع أحقية المالك إضافة من له صلة قرابة من الدرجة الأولى كالأب والأبناء إذا كانت المطايا تحمل الشعار نفسه.

وأكدت اللجنة المنظمة أنها لن تعتمد أي نتائج إلا بعد نهاية المهرجان للتأكد من نتائج كشف المنشطات؛ حيث ستُستبعد جميع نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن عن آلية الحصول على الجائزة في حال تساوي مالكين أو أكثر في النقاط، إذ يُرجع في هذه الحالة إلى أكثر المتنافسين حصولًا على أفضل توقيت.