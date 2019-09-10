قضية وفاة طالب الرياض تتفاعل.. فيديو يوثق «مشاجرة الموت» والتعليم تتحرى الأسباب

تفاعلت قضية وفاة طالب بالصف السادس بمدرسة بشر بن الوليد الابتدائية مخنوقًا، على نحو سريع، فبينما أعلنت إدارة تعليم العاصمة عن وجود توثيق بالفيديو لتفاصيل المشاجرة التي أدّت لهذه الفاجعة، قام مدير الإدارة بتشكيل لجنة تقصي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي بيان صدر اليوم الإثنين، أعلنت إدارة تعليم الرياض وفاة الطالب إثر مشاجرة مع زميل له، مشيرة إلى الجهود التي بذلها المعلمون لإسعافه قبل استدعاء الهلال الأحمر.

وقال المتحدث باسم الإدارة علي الغامدي، إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثّقت المشاجرة، مشيرًا إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب قبل نقله من خلال الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد، لكنه توفي في الطريق.

وشاطرت الإدارة أسرة الطالب الفقيد مصابها، مؤكدة حرصها على تفصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة، مشيرة إلى أن مكتب التعليم في غرب العاصمة وقف ميدانيًّا على الحادثة، بينما شكّل مدير تعليم الرياض لجنة تقصي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وكانت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية قد فُجعت -صباح اليوم الإثنين- بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من قِبل زميل آخر له، بينما لم تفلح محاولات إسعافه قبل أن يتوفاه الله.