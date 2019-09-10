إلزام محلات مكة المكرمة بالعربية

وجه أمين العاصمة المقدسة محمد عبدالله القويحص، أصحاب المحلات التجارية والشركات والمؤسسات بوجوب الكتابة بلغة عربية سليمة من الأخطاء اللغوية والذوقية على لافتاتها ولوحاتها الإعلانية بشكل واضح. جاء ذلك بناء على مُذكرة التفاهم المُوقعة بين أمانة العاصمة المقدسة ومجمع اللغة العربية، وما حوته من بنود تدعم به الأمانة جهود المجمع في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها. وأكد على ضرورة إلزام جميع المحلات التجارية والشركات والمؤسسات بالعاصمة المقدسة باعتماد الكتابة باللغة العربية وتعريب أسماء المحلات، تفعيلا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.



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