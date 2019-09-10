3 أطباء لكل 1000 نسمة والذكور يتفوقون صحيا

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة للعام الماضي عن وصول عدد الأطباء العاملين في المملكة بمن فيهم أطباء الأسنان إلى 102.8 ألف طبيب وطبيبة، أي بمعدل 3 أطباء لكل 1000 نسمة، فيما بلغ عدد الممرضين العاملين نحو 184.7 ألف ممرض وممرضة، ليصل عدد الفئات الطبية المساعدة «يشمل الصيادلة والمهن الطبية المساعدة الأخرى» نحو 337.1 ألفا. في حين ارتفع إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات المملكة ليبلغ نحو 74.8 ألف سرير، بمعدل 2.24 سرير لكل 1000 نسمة.

492 مستشفى

أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع عدد المستشفيات العاملة في المملكة لتبلغ 492 مستشفى بزيادة قدرها 17 مستشفى عن العام 2017، منها 284 مستشفى تابعة لوزارة الصحة، و47 مستشفى للقطاع الخاص. وفي العام الفائت بلغ إجمالي عدد المراكز الصحية 2.390 مجمعا.

الحالة الصحية

تبين الإحصاءات أن 95% من السكان «15 سنة فأكثر» يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا حسب تقييمهم لحالتهم الصحية، وذلك بفارق قليل بين الذكور والإناث، إذ بلغت نسبة الذكور 95.9 %، بينما كانت نسبة الإناث 93.8 %، وذلك بالنسبة لإجمالي عدد السكان، وأما بالنسبة للسكان السعوديين فقد بلغت نسبة الذكور السعوديين الذين يتمتعون بصحة جيدة أو جيدة جدا 94.2% مقارنة بالإناث السعوديات اللاتي بلغت نسبتهن 92.3 %.

تطورات الصحة بالمملكة في 2018

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- 102.8 ألف طبيب وطبيبة

- 184.7 ألف ممرض وممرضة

- 337.1 ألفا الفئات الطبية المساعدة

- 74.8 ألف سرير