يقظة وإخلاص

تمكنت فرق حرس الحدود السعودي بنجاح، من إحباط محاولات تهريب ما يقارب من 12 طنا ونصف الطن من الحشيش المخدر و16 مليون حبة مخدرة عبر حدود المملكة خلال العام 1440، فيما تم القبض على إجمالي 422 مهربا.



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