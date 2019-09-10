ضبط محلات نسائية مخالفة بالطائف

وأوضحت الأمانة أنه تم إغلاق محل لبيع الملابس النسائية لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط وشمل البرنامج الرقابي أكثر من 22 محلاً تم الوقوف عليها، كما تم ضبط مخالفات منها بيع مواد مجهولة المصدر وعدم وجود تراخيص لمزاولة الأنشطة وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى مخالفات صحية أخرى.
وبينت الأمانة أن برنامج الرقابة النسائي يأتي ضمن برنامج شامل للرقابة البلدية على المنشآت التجارية وتعمل الفرق النسائية بالبلديات الفرعية للحد من المخالفات الصحية والنظامية داخل الأنشطة النسائية، كما يتم إدراج المخالفين ضمن برنامج للرقابة الدورية لضمان تصحيح المخالفات وتطبيق الأنشطة.
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