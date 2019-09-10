رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا بحضور أمين المنطقة طارق عبدالعزيز الفارس، وأمين محافظة جدة صالح علي التركي، وعدد من مديري الجهات الخدمية بالمنطقة، لمناقشة سُبل تبادل الخبرات بين أمانتي الرياض وجدة في تنفيذ المشاريع والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدّمة لسكان وزوار المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات رفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المشاريع بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، كما تطرق الاجتماع إلى العديد من القضايا التنموية واتُخذت حيالها التوصيات اللازمة.