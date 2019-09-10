2259 مدرسة للتعليم المستمر ترسم خارطة القضاء على الأمية

وانخفضت نسبة الأمية من 60 % عما كانت عليه في السبعينات الميلادية إلى 5.6 % في الوقت الحالي، إذ حققت المملكة نتائج إيجابية في محو الأمية والقضاء عليها وحظيت بإشادة المنظمات الدولية والإقليمية في تجربتها الرائدة للتصدي للأمية وإعداد البرامج النوعية لمكافحتها والتغلب عليها من أجل الوصول إلى مجتمع حيوي وحضاري، كما قدمت جهوداً كبيرة لجعل التعليم ميسراً ومتاحاً لجميع فئات المجتمع في كل أنحاء المملكة.
محو الأمية ومدارس التعليم المستمر
- انخفضت نسبة الأمية من 60 % إلى 5.6 %
- 90378 دارسا ودارسة
- 2259 مدرسة «بنين - بنات»
- 305 مراكز الحي المتعلم
- 94 مركزا للحملات الصيفية 1440
- 114939 طالبا وطالبة إجمالي عدد المستفيدين من مراكز الحي المتعلم
- 9253 مستفيدا من برامج تعليم اللغة الإنجليزية والصينية
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