أمطار الحدود تعلق الدراسة وتقطع الكهرباء

استنفرت بلدية مركز القفل بالحد الجنوبي التابعة لأمانة منطقة جازان، كافة إمكانياتها لمواجهة تجمعات المياه التي خلفتها موجة الأمطار التي هطلت على منطقة جازان.

ودأبت بلدية القفل على نشر الفرق التابعة لها ممثلةً بقسم الطوارئ والكوارث، وبتواجد ميداني من رئيس البلدية محمد حسن الحامظي، الذي أشرف على نزح مياه الأمطار من بعض المنازل المتضررة، حيث ساهمت الفرق الميدانية في نزح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي ملأت شوارع المركز والقرى التابعة له، ونشر المعدات لشفط تجمعات مياه الأمطار، ومتابعة الطرق المغلقة، وإعادة فتحها وتمهيدها للمارة، إلى جانب المساهمة في ردم وتجفيف أي مستنقع خلفته مياه الأمطار.

الأضرار الميدانية

شهدت محافظات القطاع الجنوبي خلال اليومين الماضيين أمطارا غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، استمرت لأكثر من 4 ساعات خاصةً في محافظة صامطة ومراكزها ومحافظات الحرث والطوال، ومراكز القفل والسهي والموسم.

وتسببت الأمطار في وفاة طفل بعد تعرضه لصواعق رعدية، وانقطاع التيار الكهربائي عن قرى مركز القفل وبعض القرى التابعة لمحافظة صامطة لأكثر من 18 ساعة متواصلة.

وأوضح الأهالي أن الانقطاعات الكهربائية استمرت لأكثر من يوم ونصف اليوم، وطالبوا بتعويضات لما لحق بإسكان قرى مركز القفل من خسائر فادحة وتلف في المواد الغذائية، إضافة إلى إيجاد شبكات أرضية لتساهم في حل الانقطاعات المتكررة.

تعليق الدراسة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بياناً أكدت فيه أن لمكاتب التعليم وقادات المدارس الصلاحية في إنهاء الدراسة في حالة توقع هطول الأمطار حفاظاً على أرواح الطلاب. وكانت الأمطار قد أربكت مدارس الحد الجنوبي في الفترة المسائية، واضطر قادة وقائدات المدارس إلى إخلاء المباني وصرف الطلبة في وقت متأخر.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى تعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام في الرؤية لهطول أمطار وتساقط برد ورياح نشطة على المنطقة.

وتهيب المديرية بالجميع بأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية.

Advertisements

وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

المناطق المشمولة بالأمطار

- صامطة

- الحرث

- الطوال

- القفل

- السهي

- الموسم