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أمير جازان بالنيابة يبحث احتياجات الدائر

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أكد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز على أهمية التعاون الجاد، والمخلص بين مشايخ القبائل والمواطنين بشكل عام، لإنجاح أعمال مختلف الجهات الحكومية، وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، والإسهام في حفظ الأمن، سائلاً الله أن يوفق الجميع لما فيه خير دوت الخليج والمواطن في ظل القيادة الرشيدة، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بمقر الإمارة أمس، محافظ الداير بني مالك نايف ناصر بن لبدة، وعدداً من مشايخ القبائل بالمحافظة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى شرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وما تشهده وكافة المراكز التابعة لها من تطور ومشروعات تنموية، وفق الخطط التطويرية المعدة للمحافظة، في شتى المجالات كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة، مستعرضا العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة، وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية والزراعية.


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