أمير جازان بالنيابة يبحث احتياجات الدائر

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى شرح مفصل عن الخدمات والأعمال التي تقدمها مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وما تشهده وكافة المراكز التابعة لها من تطور ومشروعات تنموية، وفق الخطط التطويرية المعدة للمحافظة، في شتى المجالات كغيرها من محافظات ومراكز وقرى المنطقة، مستعرضا العديد من الموضوعات التي تهم المحافظة، وتلبي احتياجات الأهالي من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية والزراعية.
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