4 آلاف قضية عمالية للمحاكم في شهر

بلغ إجمالي القضايا الواردة للمحاكم والدوائر العمالية خلال شهر ذي القعدة العام الماضي 4347 قضية، وكانت الدعاوى الخاصة بالأجور شكلت نسبة 64 % من إجمالي الدعاوى الواردة، تلها دعاوى أخرى بنسبة 20 %.

مكة الأعلى

حسب إحصائية اطلعت عليها «دوت الخليج» صادرة عن وزارة العدل أن المعدل اليومي لعدد القضايا الواردة ما بين 144 و458 قضية في اليوم بمتوسط 207 قضايا يوميا، وجاءت نسبة 71% من إجمالي القضايا الواردة في كل من المناطق، الرياض، مكة المكرمة، والشرقية.

وكانت منطقة مكة المكرمة سجلت إجمالي الدعاوى الواردة 1158 دعوى، تلتها المنطقة الشرقية بـ1132، وجاءت منطقة الرياض 812 دعوى، وسجلت المدينة المنورة 242، القصيم 185 دعوى، وكانت منطقة عسير سجلت 147 دعوى، وجاءت منطقة الباحة 146 دعوى، وتلتها منطقة جازان 118 دعوى، ومنطقة تبوك 103 دعاوى، ومنطقة حائل 84، ومنطقة نجران 28، الحدود الشمالية 9.

ارتفاع

بلغ عدد قضايا الأجور المرفوعة من عمالة في مكة المكرمة 587 قضية، بينما سجلت المنطقة الشرقية 651 قضية، وبلغ عددها في منطقة الرياض 537 قضية وكانت منطقة المدينة المنورة قد بلغت فيها هذه القضايا 199 قضية، وتلها منطقة القصيم سجلت 121، وجاءت منطقة الجوف 152 قضية، وسجلت منطقة عسير 87 قضية، والباحة 120 قضية، وكانت منطقة جازان سجلت 110 قضايا وبلغ عددها في منطقة تبوك 88 قضية، وبلغ عددها في منطقة حائل 39 قضية، وتلتها منطقة نجران 15 قضية، الحدود الشمالية 4 قضايا، وبلغ الإجمالي لكافة المناطق 2710 قضايا أجور عمالة.

اختصاص المحاكم العمالية

1- النظر والفصل في المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور وحقوق العمل والتعويض

2- النظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل

3- كذلك النظر في المنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة

4- يبلغ عدد المحاكم العمالية 7 محاكم في الرياض، جدة، الدمام، مكة، المدينة المنورة، أبها، وبريدة وهناك دوائر عمالية في المناطق الأخرى داخل منظومة المحاكم العامة.

الأحكام العمالية الصادرة في الأشهر الماضية

- جمادى الأولى 1.864 حكما

- جمادى الآخرة 3.761

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- رجب 3.924

- شعبان 3.677

- رمضان 2.754

- شوال 3.463

- ذو القعدة 4.193

إجمالي الدعاوى الواردة في الأشهر الماضية

- جمادى الأولى 4.811 دعوى

- جمادى الآخرة 4.644 دعوى

- رجب 5.145 دعوى

- شعبان 5.953 دعوى

- رمضان 4.612 دعوى

- شوال 4.506 دعوى

- ذو القعدة 4.347 دعوى