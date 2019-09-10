1.5 مليون كيلوجرام ضبطيات الغذاء خلال عام

6849 زيارة
نفذ مفتشو الهيئة بقطاع الغذاء 6849 زيارة تفتيشية على منشآت ومستودعات ومعامل ومراكز توزيع الأغذية والعسل ومصانع ومستودعات الأعلاف وأسواق أغذية الحيوانات الأليفة والطيور، فيما أغلقت الهيئة 74 منشأة منها، 26 منشأة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وشملت المضبوطات «الأرز، تمور، عسل، سكر، أعلاف، إضافات علفية».
تواريخ الصلاحية
جاءت أبرز المخالفات المرصودة على المنشآت المستهدفة: تلاعب بتواريخ الصلاحية، عدم توفر الاشتراطات اللازمة لتخزين المواد الغذائية، وجود منتجات غير مطابقة لاشتراطات الملصق، منتجات غير مسجلة لدى الهيئة، ومنشآت انتهى تسجيلها لدى الهيئة أو تعمل بدون ترخيص، تدني مستوى النظافة العامة، عدم وجود شهادات صحية للعمال أو انتهاء صلاحيتها، ظهور علامات التلف والفساد بسبب سوء التخزين، وجود قوارض ومخلفاتها على مواد غذائية في أماكن حفظ مواد خام.
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