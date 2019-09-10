جامعة الملك خالد تنهي إجراءات معالجة الجداول

أنهت جامعة الملك خالد ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل جميع الإجراءات والخدمات الأكاديمية للطلاب والطالبات المتعلقة بالتعديل والحذف والإضافة للفصل الأول من العام الجامعي 1441، وذلك بالتنسيق مع كليات الجامعة.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن عيد القرني أن الجامعة حرصت على إتاحة فرصة تعديل الجداول «الحذف والإضافة والتعديل» للطلاب والطالبات عن طريق البوابة الإلكترونية «أكاديميا»، حيث تم إجراء أكثر من 200 ألف عملية حذف وتعديل وإضافة، مشيرًا إلى أن العمادة فعّلت نظام «تواصل» الآلي الذي يُمكّن الطلبة من طلب المساعدة في كل ما يتعلق بعملية تسجيل المقررات، وتم من خلاله معالجة الطلبات أولًا بأول من قبل فريق العمادة ومكاتب التسجيل في الكليات، حيث تم استقبال ما يقارب 15000 طلب من خلال الخدمة.

وأكد القرني أن العمادة عملت منذ وقت مبكر للإعداد لهذا الفصل الدراسي الجديد، حيث تمت طباعة البطاقات الجامعية للمستجدين وإرسالها للكليات، وتم العمل على إعداد الجداول الدراسية لهذا الفصل ومراعاة أوقات المحاضرات فيها بما يتناسب وإمكانات الجامعة وذلك بالتعاون مع كليات الجامعة، مؤكدًا حرص الجميع على رفع مستوى الجودة وخدمة الطالب وتسهيل جميع الإجراءات والخدمات التي تساعده على الدراسة.