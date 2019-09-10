4 جهات أوصت بهدم مبنى التلفزيون

كشف محضر للجنة المباني الآيلة للسقوط محرر بتاريخ 20 /2/ 1440 عن توصية تقرير فني صادر من استشاري أمانة جدة، بأن مبنى الإذاعة والتلفزيون بجدة آيل للسقوط، وموقع من قبل أعضاء من 4 جهات حكومية تابعة لمدينة جدة هي الشركة السعودية للكهرباء، والإدارة العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وإدارة المرور، أبدوا اتفاقهم على أن تقوم أمانة جدة بمخاطبة هيئة الإذاعة والتلفزيون لاستكمال إجراءات إزالة المبنى تحت إشراف هندسي بعد توفير كافة وسائل السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

غياب تصريح الهدم

أوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة مدينة جدة محمد البقمي، أن الجدل الذي حدث بخصوص مبنى الإذاعة والتلفزيون الواقع في شارع الملك خالد بحي النزلة 2، هو نتيجة استعجال هدم المبنى من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون حتى اضطرت الأمانة إلى التوجيه بضرورة إيقاف الهدم بسبب عدم وجود تصريح بذلك، كاشفا أن عملية الهدم جاءت من قبل الهيئة نتيجة خطورة استمراريته، كونه آيلا للسقوط، وفيما يتفق جميع الأطراف المعنية على ضرورة الإزالة إلا أنه تم إيقاف الهدم، بسبب غياب تصريح الهدم الذي كان يجب أن يصدر أولا.

تجاوب

أكد البقمي، أن هيئة الإذاعة والتلفزيون تجاوبت مع الأمانة بضرورة إيقاف عملية الهدم حتى صدور تصريح الهدم، لافتا إلى أنه يتطلب صدوره من الأمانة وأن الإجراءات لا تأخذ سوى أيام معدودة.

وبين البقمي، أن ما تم تداوله حول وجود محضر للجنة المباني الآيلة للسقوط المحرر بتاريخ 20 /2 /1440 سليم، فهناك تقرير فني صادر من استشاري الأمانة حيال المبنى يفيد بوجود سلبيات عدة تمنع استمرارية قيامه في المنطقة وتوصي بإزالته لأنه آيل للسقوط ويشكل خطورة على الأرواح والممتلكات.

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محضر لجنة المباني

يظهر المحضر الذي تم توقيعه من قبل عدة جهات حكومية بالموافقة على خطورة المبنى أن هناك لجنة وقفت على المبنى ورفعت تقريرا فنيا يفيد بوجود نسبة عالية من الرطوبة، والنشع، لعناصر إنشائية، ونسبة عالية أيضا من صدأ حديد التسلح «بالبدروم»، وكذلك وجود نسبة عالية من الصدأ بحديد تسليح الأسقف للعناصر الإنشائية بكامل المبنى وتساقط الغطاء الخرساني للسقف، ويوص بالإزالة لعدم جدوى الترميم.

وجاءت التوقيعات في المحضر من قبل الشركة السعودية للكهرباء في جدة، والإدارة العامة للدفاع المدني بجدة، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بجدة، وإدارة مرور جدة، ورئيس اللجنة «مندوب أمانة محافظة جدة».

5 عقود

يذكر أن مبنى الإذاعة والتلفزيون بجنوب جدة افتتح في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - عام 1960 ويتكون من 12 طابقا، وجرى إخلاؤه منذ سنوات عدة لدواعي السلامة، علما أن 5 وزراء إعلام عاصروا المبنى، حيث ظل شامخا لـ5 عقود كأحد المعالم الهامة في عروس البحر.