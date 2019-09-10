إصابة 7 طالبات وسائقهن في انقلاب حافلة بنجران

أصيب 7 طالبات يدرسن في الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران وسائقهن، نتيجة انقلاب الحافلة التي تقلهن في حي «أبا الرشاش» أمس. وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالمنطقة سعود آل دويس «وردت إلى عمليات الهلال الأحمر بلاغ من مواطنين الساعة 12.47 ظهرا يفيد عن وقوع حادث انقلاب «ميكروباص» نقل طالبات بعد دوار «أبا الرشاش» باتجاه مدينة نجران، وعلى الفور تم توجيه 7 فرق (فرقة عناية متقدمة، و4 فرق إسعافية متكاملة تابعة للهلال الأحمر، وعدد فرقتين تابعة لوزارة الصحة)، وعند الوصول للموقع الساعة 12.55 اتضح وجود 5 إصابات بسيطة بالموقع، حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية للحالات ونقلها إلى مستشفى الملك خالد، وأثناء المسح الميداني للموقع اتضح أن عدد 3 حالات كانت من ضمن الركاب في الباص نقلت من قبل المواطنين قبل وصول الإسعاف.

أوضح المتحدث باسم صحة نجران علي آل جليدان، أن عمليات الطوارئ والكوارث تلقت بلاغا من هيئة الهلال الأحمر عن حادثة انقلاب باص نقل طالبات بجوار الكلية التقنية، وبين أنه استقبل مركز الطوارئ في مستشفى الملك خالد 8 حالات، منها 3 حالات إصاباتهن متوسطة والأخرى خفيفة، حيث غادرت حالة مع تلقي بقية الحالات العلاج والرعاية الصحية اللازمة.

وأضاف آل جليدان، أنه تم إسعـاف المصابين عـن طريـق فرق الهلال الأحمر ودعم الموقع بثلاث فرق إسعافية وطبية من قبل إدارة الطوارئ والكوارث بصحة نجران.

من جهته، أجرى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار اتصالاته بأولياء أمور الطالبات للاطمئنان على صحتهن، متمنيا لهن الشفاء العاجل.

من جانبها، أكدت صحة نجران في السابعة من مساء أمس، خروج طالبتين من المستشفى بعد استقرار حالتهما، بالإضافة إلى سائق الحافلة.