أوضح المتحدث باسم صحة نجران علي آل جليدان، أن عمليات الطوارئ والكوارث تلقت بلاغا من هيئة الهلال الأحمر عن حادثة انقلاب باص نقل طالبات بجوار الكلية التقنية، وبين أنه استقبل مركز الطوارئ في مستشفى الملك خالد 8 حالات، منها 3 حالات إصاباتهن متوسطة والأخرى خفيفة، حيث غادرت حالة مع تلقي بقية الحالات العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
وأضاف آل جليدان، أنه تم إسعـاف المصابين عـن طريـق فرق الهلال الأحمر ودعم الموقع بثلاث فرق إسعافية وطبية من قبل إدارة الطوارئ والكوارث بصحة نجران.
من جهته، أجرى مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار اتصالاته بأولياء أمور الطالبات للاطمئنان على صحتهن، متمنيا لهن الشفاء العاجل.
من جانبها، أكدت صحة نجران في السابعة من مساء أمس، خروج طالبتين من المستشفى بعد استقرار حالتهما، بالإضافة إلى سائق الحافلة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة 7 طالبات وسائقهن في انقلاب حافلة بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.