المرور: جامعة الإمام مسؤولة عن زحام المركبات

فيما اشتكى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من تعطل الحركة المرورية لدى مدخل الجامعة بشكل يومي نظراً لتكدس المركبات دون وجود أي حلول من إدارة الجامعة، أكدت مصادر في الإدارة العامة للمرور أن الجامعة مسؤولة عن تنظيم حركة السير لديها.

وفي الوقت الذي يستغرق زمن العبور داخل بوابة الجامعة قرابة 50 دقيقة، أكد مصدر في الإدارة العامة للمرور لـ«دوت الخليج» أنه سيكون هناك تنسيق مباشر بين المرور وجامعة الإمام؛ لأن المشكلة في امتصاص الحركة داخل الجامعة.

وأضاف «تكررت ذات المشكلة العام الماضي، وقامت إدارة الجامعة بتجزئة الدوام لأوقات مختلفة، كما أن الزحام ذاته حدث العام الماضي بسبب قبول الجامعة لأعداد من الطلاب أكبر من طاقتها الاستيعابية».

وناشدت المديرية العامة للمرور الطلاب والطالبات بالمبادرة والحضور مبكراً لتخفيف الزحام وتفاديه في أوقات الذروة، مبيناً أن الأزمة ستحل قريباً بعد انتهاء الأسابيع الأولى من بداية الدراسة.

بدورها، تواصلت «دوت الخليج» مع جامعة الإمام لتوضيح موقفها بشأن تكدس المركبات في بواباتها إلا أنها لم تعين متحدثاً رسمياً حتى الآن، فيما أكد متحدثها السابق أحمد الركبان أنه سيبحث عن الإجابات اللازمة في وقت قريب.