جدول القرعة
- 01 الأحد الموافق 30 /1 /1441 لأفراد القوات السعودية المشاركين في سورية والأردن الذين استكملوا ملفاتهم بعد صدور أمر ولي الأمر باستثنائهم من شرط سبق المنح ولم يسبق أن نُفذت لهم تلك المنحة.
- 02 الإثنين الموافق 1 /2 /1441 لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من «1906» إلى رقم «5259».
- 03 الثلاثاء الموافق 2 /2 /1441 لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من «5260» إلى رقم «5517».
- 05 الخميس الموافق 4 /2 /1441 لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من «5885» إلى رقم «6173» بما فيهم الشهداء والمصابون المستكملة ملفاتهم مؤخراً.
- 06 الأحد الموافق 7 /2 /1441 لأصحاب المنح الصريحة ذوات المساحة البالغة 1600م2 فما فوق، وكذلك أصحاب القطع الملغاة لأسباب تخطيطية وأصحاب التكملات.
- 04 الأربعاء الموافق 3 /2 /1441 لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من «5518» إلى رقم «5884».
كانت هذه تفاصيل خبر 1020 مستفيدا من قرعة أمانة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.