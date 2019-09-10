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1020 مستفيدا من قرعة أمانة عسير

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تعتزم أمانة منطقة عسير تنفيذ قرعة علنية لتنفيذ منح حوالي 1020 مواطناً من أفراد القوات المشاركة في سورية والأردن الذين لم يسبق أن نُفذت لهم تلك المنحة، والمستكملة ملفاتهم بعد صدور الأمر السامي رقم 28816 في 15 /‏6 /‏1439، القاضي باستثنائهم من شرط سبق المنح، ومن أصحاب المنح الصريحة المسجلة أوامر منحهم بالأمانة قبل تاريخ 2 /‏1 /‏1441، ومن ذوي الشهداء والمصابين المستكملة ملفاتهم مؤخرا ومن المتقدمين بطلبات تكملات لأوامر نُفذت سابقاً على مساحات تقل عن مساحات أوامرهم بأكثر من 25% من مساحة الأمر وكذلك الاستبدال لمن ألغيت أراضيهم من بعض المخططات لأسباب تخطيطية، وأكدت الأمانة على التقيد في الحضور بالمواعيد المحددة، حيث ستبدأ القرعة التاسعة صباحا من كل يوم، بمقر الساحة الشعبية المجاور للجوازات على الحزام الدائري.

جدول القرعة

- 01 الأحد الموافق 30 /‏1 /‏1441 لأفراد القوات السعودية المشاركين في سورية والأردن الذين استكملوا ملفاتهم بعد صدور أمر ولي الأمر باستثنائهم من شرط سبق المنح ولم يسبق أن نُفذت لهم تلك المنحة.

- 02 الإثنين الموافق 1 /‏2 /‏1441 لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من «1906» إلى رقم «5259».

- 03 الثلاثاء الموافق 2 /‏2 /‏1441 لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من «5260» إلى رقم «5517».

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- 05 الخميس الموافق 4 /‏2 /‏1441 لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من «5885» إلى رقم «6173» بما فيهم الشهداء والمصابون المستكملة ملفاتهم مؤخراً.

- 06 الأحد الموافق 7 /‏2 /‏1441 لأصحاب المنح الصريحة ذوات المساحة البالغة 1600م2 فما فوق، وكذلك أصحاب القطع الملغاة لأسباب تخطيطية وأصحاب التكملات.

- 04 الأربعاء الموافق 3 /‏2 /‏1441 لأصحاب المنح الصريحة الذين تحمل ملفاتهم الأرقام من «5518» إلى رقم «5884».


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