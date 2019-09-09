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خدشا الحياء العام في المركبة ونشرا الواقعة على سناب شات!
أكدت الشرطة الكويتية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما
متابعات الخليج 365 - متابعة
قبضت الشرطة الكويتية، اليوم الاثنين، على شاب وفتاة متهمين بخدش الحياء العام في مركبة ونشرهما الواقعة عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي.
ونجح قطاع الأمن الجنائي، بحسب ما ذكرت الأنباء الكويتية، في ضبط الشاب والفتاة بعد نشر مقطع يخدش الحياء العام في أحد برامج سناب شات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما.
وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، على أن وزارة الداخلية ستتعامل بكل حزم تجاه أي شخص يخالف القوانين.
وبدأت فرق الأمن الجنائي بالكويت تحليل مقطع الفيديو المتداول بشأن الواقعة، وتمكنت من تحديد ملامح الشاب وهويته إلى أن ألقت القبض عليه بموجب الإجراءات النظامية المعمول بها في مثل ذلك النوع من الجرائم.
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