خالد الغامدي .. خبير الإعلام التلفزيوني يخلف الشريان

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - خاص - الرياض

تُوجت مسيرة خالد الغامدي الحافلة في القطاع الإعلامي، بتكليفه بتسيير أعمال هيئة الإذاعة والتلفزيون، بدلًا عن الإعلامي داود الشريان الذي أعفي من منصبه وفقا ذكرته مصادر صحيفة ” متابعات الخليج 365” .

وتدرج خالد الغامدي في العديد من المناصب الإعلامية ليصبح لديه خبرة كبيرة في العمل التلفزيوني، وهو ما يجعل البعض يعول عليه لتقديم نقلة نوعية للإذاعة والتلفزيون في الفترة المقبلة.

كما يعتبر الغامدي من الخبرات الشابة التي تدرجت في وظائف التلفزيون، ويمتلك من الخبرة التي تمكنه من قيادة قطاع التلفزيون في هيئة الإذاعة والتلفزيون في المرحلة الحالية.

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تاريخ إعلامي طويل:

خالد الغامدي حاصل على درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة الملك سعود لعام 1423هـ، كما حصل على العديد من الدورات في مجال الإعلام، وعمل مخرجًا في القناة الرياضية عام 1423هـ ولمدة عام، ثم مدير الإخراج في قناة الإخبارية عام 1424 لمدة عام.

كما عمل خالد الغامدي مديرًا لإدارة التخطيط والتطوير في قناة الإخبارية عام 1425 لمدة عام، ثم مساعد المدير العام للشؤون الفنية والإنتاج في القناة الثانية السعودية عام 1426 لمدة عامين، ثم نائب مدير عام القناة الثانية السعودية عام 1428 لمدة ثلاث سنوات، ثم مساعد المدير العام لشؤون الأخبار والبرامج بالقناة الإخبارية عام 1431 لمدة ثلاث سنوات، ثم نائب المشرف العام على قناة الإخبارية عام 1434ولمدة عامين.

وعمل خالد الغامدي أيضًا مستشارًا إعلاميًّا في القناة السعودية الأولى 1436 لمدة ثلاث سنوات، ثم عمل نائبًا لمدير عام القناة السعودية الأولى حتى صدر قرار تعيينه في 23/ 6/ 1439 مديرًا عامًّا للقناة الأولى.