شكرا لقرائتكم الخدمة المدنية: لا صحة لمنع الأكبر من 35 عامًا من شغل الوظائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-09 الخدمة المدنية: لا صحة لمنع الأكبر من 35 عامًا من شغل الوظائف متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements كشفت وزارة الخدمة المدنية حقيقة منع من هم أكبر من 35 عامًا من شغل الوظائف. وأكدت وزارة الخدمة المدنية، بحسب متحدثها سلطان الظاهر، في توضيح عاجل مساء اليوم الاثنين، أنه لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من 35 عامًا من شغل وظائف الخدمة المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظامًا.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخدمة المدنية: لا صحة لمنع الأكبر من 35 عامًا من شغل الوظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.