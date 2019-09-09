الان تتابع حقيقة عدم السماح لمن هم أكبر من (35) عاماً من شغل الوظائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أوضحت وزارة الخدمة المدنية ،اليوم، في بيان مقتضب حقيقة ما يتم تداوله عن عدم السماح لمن هم أكبر من (35) عاماً من شغل وظائف .
وقال المتحدث الرسمي للوزارة في تغريدة،اليوم، : “لا صحة لما يتم تداوله بعدم السماح لمن هم أكبر من (35) عاماً من شغل وظائف الخدمة_المدنية ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظاماً.
ومن جانبه نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل ،خالد أبا الخيل ما يشاع بهذا الشأن فيما يخص وظائف القطاع الخاص قائلا: ” لاصحة لما يتم تداوله حول منع من هم أكبر من 35 عام للتقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء خاطئة عن وجود شرط بعدم السماح لمن تجاوزوا هذا السن بوظائف الوزارة خاصة بعد ظهور إعلان وضع هذا الشرط.
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