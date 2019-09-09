الان تتابع مصادر للوئام: التعليم تتجه لإيقاف اختبار القدرات كشرط لدخول الجامعات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض
كشفت مصادر،اليوم، أن وزارة التعليم تدرس التراجع عن شرط تجاوز اختبار القدرات لدخول الجامعات.
وأشارت المصادر للوئام أن الوزارة تتجه لإيقافه ومراجعته، بعد أن ثبت عدم جدواه و عدم تحقيقه للهدف بالإضافة إلى الاستنزاف المالي للطلاب.
و يُشار إلى أن قرار اختبارات القدرات العامة تم تطبيقه إجباريًّا للبنين عام 1424هـ، وللبنات عام 1430هـ، وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم، وتسبب فيما مضى بحرمان الطلاب والطالبات المتفوقين من الحصول على التخصصات التي تناسب مستواهم العام.
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