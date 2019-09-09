شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يستعرض مع ولي عهد أبوظبي التعاون المشترك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبوظبي)

استعرض وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

جاء ذلك، خلال استقبال محمد بن زايد، في مجلس قصر البحر في أبوظبي اليوم (الاثنين)، الأمير عبدالعزيز بن سلمان الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019.

وهنأ الشيخ محمد بن زايد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للطاقة، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها.

وتطرقا إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.