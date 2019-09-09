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تعرف على حقيقة منع المتجاوزين 35 عاماً من شغل الوظائف

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم السماح لمن هم أكبر من 35 عاماً بشغل وظائف الخدمة المدنية، ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظاماً.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمتحدث باسم الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الاثنين).


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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