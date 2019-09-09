شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة منع المتجاوزين 35 عاماً من شغل الوظائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت وزارة الخدمة المدنية، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم السماح لمن هم أكبر من 35 عاماً بشغل وظائف الخدمة المدنية، ما لم يبلغ سن انتهاء الخدمة المحدد نظاماً.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للمتحدث باسم الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الاثنين).