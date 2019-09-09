وفاة طالب ابتدائية بالرياض إثر مشاجرة مع زميله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الادارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الإثنين في مدرسة بشر بن الوليد الإبتدائية غرب مدينة الرياض.

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وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض علي الغامدي في بيان حصلت " مكة" على نسخة منه إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبين في الصف السادس الإبتدائي.

وأشار إلى أن عددا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب كما تم الإتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي لكنه فارق الحياة في الطريق الى المستشفى.

وأضاف أنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب، فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة.