، "عبدالعزيز بن سلمان" يطلّع على مشروعات كهرباء ومياه دبي بمجال الطاقة المتجددة ،

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قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بزيارة لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي، حيث اطلع خلال الزيارة على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.
وتفصيلاً، استمع الأمير عبد العزيز بن سلمان لشرح من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير حول تلك المبادرات أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة، ونموذج لمحطة الشبكة الذكية، ونموذج للمشروع التجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، إضافة إلى عرض نموذج لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.
وخلال الزيارة، تفقد خدمات الهيئة التي توفر قيمة مضافة للمستفيدين من بينها خدمة "الاستجابة الذكية" للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني، و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 11:35 PM
استمع لشرح حول مبادرتي مجمع "محمد بن راشد آل مكتوم" و"الشاحن الأخضر"
قام الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة بزيارة لمنصة هيئة كهرباء ومياه دبي في المعرض المصاحب للدورة الرابعة والعشرين من مؤتمر الطاقة العالمي، حيث اطلع خلال الزيارة على أبرز مبادرات ومشروعات وبرامج الهيئة الهادفة إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وتعزيز الابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية.
وتفصيلاً، استمع الأمير عبد العزيز بن سلمان لشرح من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير حول تلك المبادرات أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومبادرة "الشاحن الأخضر" لإنشاء البنية التحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية؛ ومبادرة "شمس دبي" لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الألواح الشمسية الكهروضوئية لإنتاج الطاقة النظيفة وربط الأنظمة بشبكة الهيئة، ونموذج لمحطة الشبكة الذكية، ونموذج للمشروع التجريبي لإنتاج "الهيدروجين الأخضر"، إضافة إلى عرض نموذج لمبناها الرئيس الجديد الذي يحمل اسم "الشراع" وسيكون أطول وأكبر وأذكى مبنى حكومي صفري الطاقة في العالم.
وخلال الزيارة، تفقد خدمات الهيئة التي توفر قيمة مضافة للمستفيدين من بينها خدمة "الاستجابة الذكية" للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني، و"رماس" موظف الهيئة الافتراضي الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي.
، "عبدالعزيز بن سلمان" يطلّع على مشروعات كهرباء ومياه دبي بمجال الطاقة المتجددة ،
المصدر : الخليج 365
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