، "العمل": لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم اكبر من ٣٥ سنة من التوظيف في القطاع الخاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 11:18 PM

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‫ "العمل": لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَنْ هم أكبر من 35 سنة من التوظيف في القطاع الخاص

أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.

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