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محمد بن مسعود - الدمام - أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 11:18 PM
أكد خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية والاجتماعية، أنه لا صحة لما يتم تداوله حول منع مَن هم أكبر من 35 عامًا من التقدم والحصول على الوظيفة في القطاع الخاص.
، "العمل": لا صحة لما يتم تداوله حول منع من هم اكبر من ٣٥ سنة من التوظيف في القطاع الخاص ،
المصدر : الخليج 365
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