، "تعليم الرياض" تشكِّل لجنة لتقصي حقائق واقعة "وفاة طالب الابتدائي خنقًا" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الاثنين في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض.
وقال علي الغامدي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبَين في الصف السادس الابتدائي، مشيرًا إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.
وأضاف بأنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق، ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة؛ إذ وقف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانيًّا على الحادثة، كما شكل المدير العام للتعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍّ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتعرب إدارة التعليم في منطقة الرياض عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية، وزملائه الطلاب، سائلة المولى – عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 10:56 PM
أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض وفاة طالب إثر مشاجرة مع زميله صباح اليوم الاثنين في مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية غرب مدينة الرياض.
وقال علي الغامدي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، إن كاميرات المراقبة في المدرسة وثقت المشاجرة بين الطالبَين في الصف السادس الابتدائي، مشيرًا إلى أن عددًا من المعلمين حاولوا إسعاف الطالب، كما تم الاتصال بالهلال الأحمر الذي باشر عملية نقله إلى مستشفى الملك خالد الجامعي، لكنه فارق الحياة في الطريق إلى المستشفى.
وأضاف بأنه في الوقت الذي تشاطر فيه الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض أسرة الطالب الفقيد هذا المصاب فإنها تؤكد حرصها على تقصي الحقائق، ومعرفة تفاصيل أسباب الوفاة كافة؛ إذ وقف مكتب التعليم في غرب الرياض ميدانيًّا على الحادثة، كما شكل المدير العام للتعليم في منطقة الرياض لجنة تقصٍّ في ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتعرب إدارة التعليم في منطقة الرياض عن أحرّ تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد، وأسرة المدرسة من الهيئة التعليمية والإدارية، وزملائه الطلاب، سائلة المولى – عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.
، "تعليم الرياض" تشكِّل لجنة لتقصي حقائق واقعة "وفاة طالب الابتدائي خنقًا" ،
المصدر : الخليج 365
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