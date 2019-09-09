وزير الطاقة: نرغب في نهاية المطاف في إنتاج وتخصيب اليورانيوم

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أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن المملكة ترغب في نهاية المطاف في المضي قدما في إنتاج وتخصيب اليورانيوم.
وأشار وزير الطاقة إلى أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.
وأكد أن ركائز السياسة السعودية لن تتغير، مشيرًا إلى أن «اتفاق أوبك+ سيستمر في ظل إرادة الجميع، عملنا دوما على نحو متماسك ومتناسق داخل أوبك لضمان ازدهار المنتجين معا، ولا نتكهن بشأن أسعار النفط».
وشارك وزير الطاقة، اليوم، في افتتاح مؤتمر الطاقة العالمي، الذي تستضيفه أبوظبي، في أول زيارة خارجية له عقب أدائه القسم أمام خادم الحرمين الشريفين مساء أمس الأحد.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أدَّى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين في قصر السلام بجدة، مساء أمس الأحد، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للطاقة.
مسؤول إيراني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بأكثر من 20%
من Reuters
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مسؤول إيراني: قادرون على تخصيب اليورانيوم بأكثر من 20%
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.