شملت 12 نشاطاً وقسمت على 3 مراحل.. وظيفة أصبحت مقتصرة على السعوديين فقط منذ بداية العام الجديد

أصبحت وظيفة مدير منفذ بيع (معرض) قاصرة على السعوديين، وموطَّنة بالكامل في القطاعات التي شملها قرار وزارة العمل القاضي بتوطين منافذ البيع في 12 نشاطًا اقتصاديًّا ، وذلك منذ بداية العام الهجري الجديد 1440هـ .

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أصدرت قرارًا سابقًا بتوطين 12 قطاعًا اقتصاديًّا على 3 مراحل، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى في 1/ 1/ 1440هـ، وشملت 4 قطاعات، هي: محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.

أما المرحلة الثانية بتاريخ 1/ 3/ 1440هـ فقد شملت محال الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومحال الساعات، ومحال النظارات.

وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة بتاريخ 1/ 5/ 1440هـ، وشملت محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومحال مواد الإعمار والبناء، ومحال قطع غيار السيارات، ومحال السجاد، ومحال الحلويات.