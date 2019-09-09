عبدالعزيز بن سلمان: السعودية ستمضي في إنتاج وتخصيب اليورانيوم

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ترغب في نهاية المطاف في المضي قدماً في إنتاج وتخصيب اليورانيوم.
وشدد وزير الطاقة في تصريحات له بمؤتمر للطاقة في أبوظبي نقلتها وكالات عدة على أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل “أوبك” وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.
يذكر أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة أكد في وقت سابق أن المملكة تستهدف إجراء الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية “في أقرب وقت ممكن”.
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