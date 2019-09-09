في حادث خطير.. طالب “ابتدائي” يخنق زميله حتى الموت بساحة مدرسة بالرياض

فُجِعتْ مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض صباح اليوم بوفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه.

وأوضحت مصادر وفقًا “سبق” أن الطالب الذي يدرس الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه -رحمه الله-. وباشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورُفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.