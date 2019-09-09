أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صلاة الميت عقب صلاة عصر اليوم الإثنين، على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض . وأم المصلين، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وأدى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد والامير محمد بن سعد بن خالد، والفريق طيار ركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين .
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.