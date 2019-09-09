صور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، صلاة الميت عقب صلاة عصر اليوم الإثنين، على الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض . وأم المصلين، مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد والامير محمد بن سعد بن خالد، والفريق طيار ركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، وعدد من أصحاب الأمراء والمسؤولين وجمعٌ من المواطنين .