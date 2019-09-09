صندوق النقد الدولي يوجه نصيحة للسعودية بشأن ضريبة القيمة المضافة!

نقلت وكالة رويترز عن صندوق النقد الدولي قوله أنه ينبغي على السعودية أن تدرس زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% بدلاً من النسبة الحالية المقدرة بـ5%.
وأشارت الوكالة في تقرير لها على لسان مسؤولين في الصندوق، أنه يجب على المملكة تشديد السياسة المالية في ضوء التوقعات باتساع عجز الموازنة هذا العام إلى 6.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 – بحسب الصندوق -. وكانت المملكة قد فرضت ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في يناير من العام الماضي لتحسين العائدات المحققة من مصادر غير نفطية بعد أزمة هبوط أسعار النفط وتأثيره على العائدات في عام 2014.
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