أول تعليق روسي على قرار إعفاء الفالح من منصبه

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إن تغيير وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من المنتظر ألا يؤثر على إرادة البلدين في التعاون المشترك.

وأجاب دميتري بيسكوف على الصحفيين حول هذا الأمر “من غير المرجح أن يؤثر رحيل وزير فردي على الإرادة السياسية العامة لموسكو والرياض بشأن استمرار وتطوير الشراكات متعددة الجوانب والعلاقات متبادلة المنفعة”، مضيفاً “سوف تستمر هذه العلاقات، بما في ذلك في مجال التعاون في أسواق الطاقة الدولية”.

وأكد المتحدث أنه يجري حالياً الترتيب لزيارة الرئيس الروسي “بوتين” إلى السعودية مبدياً أمله في أن تكون زيارة ناجحة.