عاجل اليمن : نجل المخلوع يفقد صوابه ويشن هجومًا ناريًا على الرئيس: ‘‘أنت ديوث ولا تملك من أخلاق الرجال شيئًا لماذا لم تفعل مثل والدي؟’’

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل المخلوع يفقد صوابه ويشن هجومًا ناريًا على الرئيس: ‘‘أنت ديوث ولا تملك من أخلاق الرجال شيئًا لماذا لم تفعل مثل والدي؟’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في هجوم غير متوقع شنه سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي على رئيس النظام السوري، حيث وصف الأخير بـ "الديوث".

وكتب سيف القذافي على حسابه في تويتر : " بشار الأسد أنت ديوث ولا تملك من أخلاق الرجال شئ".

وأضاف في هجومه على " بشار": " لو كنت تمتلك ربع ما يمتلكه معمر القذافي لما جمعت المليشيات من كل حدب وصوب ليقتلوا شعبك، أن كنت تتعرض لعدوان كما تتدعي فقاتل أنت وأبنائك كما قاتل معمر وأبناءه".

وسخر بعض رواد تويتر من تدوينة نجل القذافي بالقول : " ده على أساس إن الميليشيات الموجوده حاليا فى ليبيا لم يجمعها القذافى من كل حدب وصوب من أفريقيا لمقاتلة شعبه قبل أن يقتل هو".

وعلق آخر : " كيف لك أن تحمل إسم سيف الإسلام القذافي ع التويتر وتقوم بالسب والشتم في تغريداتك ع البشر من أين لك الحق في ذلك احمل أسمك الحقيقي أو أي إسم آخر وقل ما تريد".

كما كتب ايضا نجل القذافي : " معمر القذافي ومعه الشعب الليبي قاتل حلف الناتو (28 دولة) وقطر وجحافل الإخوان وإخوانهم الإرهابيين.. معمر القذافي لم يستعن بأي دولة او مليشيا على الرغم من العروض التي وصلته من كثير من الدول.. أنت أما من الذين تلاعب بعقولهم الإعلام أو من أذناب الإخوان".

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