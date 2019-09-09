عاجل اليمن : فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع ويعلن عن ”طرف ثالث” سيقضي على الشرعية والانتقالي وكل العابثينِ.. من هو؟

شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يفاجئ الجميع ويعلن عن ”طرف ثالث” سيقضي على الشرعية والانتقالي وكل العابثينِ.. من هو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق بأن الوقت حان لظهور الطرف اليمني الثالث الذي سيقف الى جانب الشعب اليمني ويرفض تنازلت الشرعية وعبث الاطراف الأخرى في الساحة اليمنية. وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر أبابيل نت :حان الوقت لظهور طرف يمني ثالث يقف الى جانب اليمن ومعاناة شعبه. اخر الاخبار بالفيديو.. الحوثيون يعلنون رسميًا القبض على ‘‘محمد العرب’’ .. والأخير يردد الشعار (شاهد) وأخيرًا تدخل دولي طارئ لإعادة (أسعار الصرف) إلى مستوى مناسب .. والشرعية تزف بشرى سارة لكل اليمنيين عاجل: نقل أمير الكويت للمستشفى .. وإعلان طارئ للبيت الأبيض .. ووكالة الأنباء الرسمية تفاجئ الجميع بهذا الخبر الصادم جمهورية مصر تطرد قيادي مؤتمري كبير بعد ظهوره علئ قناة الحدث ومهاجمته الامارات وهذا اول ماقاله من المطار (شاهد) طرد ‘‘النخبة’’ من المثلث الرابط بين عدن وحضرموت .. وقوات الجيش تحكم السيطرة .. والإمارات تستسلم وتقنع مليشياتها بالمغادرة الجميلة علا الفارس ترتدي العلم اليمني أثناء قراءة الأخبار على قناة الجزيرة .. وتستقبل رسالة تلهب المشاعر من شخصية يمنية بارزة.. شاهد (صورة+نص الرسالة) أجمل فتاة سعودية في 2019 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة للغاية (صورة) Advertisements الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يقدم استقالته احتجاجا على البيان السعودي الإماراتي وقيادات الشرعية تستعد لمغادرة الرياض انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة .. أقوى تعليق ناري للصحفي “ انيس منصور “ لقناة الجزيرة حول البيان الاخير للسعودية والامارت للمتزوجين فقط .. فوائد سحرية مذهلة لهذه الفاكهة المتوفرة بكثرة من أجل متعة أطول وعلاقة حميمية أفضل انسحاب مفاجئ للقوات الإماراتية من قصر ”معاشيق“ في ”عدن“ وطائرة خاصة تنقل القيادات الاماراتيين ومصادر تكشف عن ”اتفاق سعودي ـ إماراتي“ نجل الرئيس الراحل صالح يخرج عن صمته ويشن هجوم عنيف على التجمع اليمني للاصلاح والسبب #قيق؟ واضاف، طرف ثالث يرفض تنازلات الشرعية وعبث الأطراف الاخرى.. مشيرا بأن كل الظروف اليوم مهيئة لظهور هذا الطرف فأعداده في تزايد ولم يعد بحاجة الا الى القليل من التواصل والتنظيم. وختم منشوره بقوله بأن الوقت حان ان يقول الشرفاءكلمتهم دونما وصاية لانقاذ البلاد.. ولم يكشف تفاصيل اكثر من هو الطرف وبقيادة من .

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