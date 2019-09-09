عاجل اليمن : بالفيديو.. الحوثيون يعلنون رسميًا القبض على ‘‘محمد العرب’’ .. والأخير يردد الشعار (شاهد)

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. الحوثيون يعلنون رسميًا القبض على ‘‘محمد العرب’’ .. والأخير يردد الشعار (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر الإعلامي العربي محمد العرب مراسل قنوات العربية والحدث في اليمن، بمقطع فيديو جديد بتاريخ يوم السبت 7 سبتمبر 2019.

ويأتي ظهور العرب بعد تداول وسائل اعلام حوثية وتابعة للمجلس الانتقالي بشكل رسمي وواسع أسره في جبهة كتاف بصعدة.

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الحدث✔@AlHadath

ماذا قال موفد #الحدث عن إعلان رسمي لمليشيا #الحوثي خبر اعتقاله؟@malarab1

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وفي الفيديو الجديد سخر محمد العرب من الحوثيين واعلامهم ومليشياتهم واعلام وناشطي المجلس الانقلابي، حيث ظهر وهو يأكل وجبة الغداء بمنطقة مران في صعدة في الساعة السادسة مساء يوم السبت بحسب وصفه في الفيديو.

وقال العرب ان الحوثيين كعادتهم ينشرون انه أسير واصفاً بأنهم “يكذبون كما يتنفسون”.

واضاف محمد العرب ان فخامة الرئيس هادي اتصل له للإطمئنان عليه، موجهاً له شكره الكبير على هذا الاتصال.

واختتم الاعلامي محمد العرب مقطع الفيديو بالتأكيد على انه متواجد مع ابطال الجيش الوطني في صعدة حتى رفع العلم الجمهوري في مران “المعقل الرئيسي لزعيم الحوثيين”.

شاهد الفيديو:

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الحدث✔@AlHadath

ماذا قال موفد #الحدث عن إعلان رسمي لمليشيا #الحوثي خبر اعتقاله؟@malarab1

192

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