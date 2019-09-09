بالفيديو.. أمطار غزيرة على مركز بني سعد بمحافظة ميسان

شهد مركز بني سعد التابع لمحافظة ميسان، إحدى محافظات منطقة مكة المكرمة، اليوم الإثنين، أمطارًا غزيرة ورياحًا سطحية شديدة، أدّت لحجب الرؤية.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، مقطع فيديو، يوثق لحظات سقوط الأمطار الغزيرة على مركز بني سعد التابع لمحافظة ميسان.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ الحالة الجوية السابقة تتضمن مناطق: جازان، وعسير، والباحة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، وتمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
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